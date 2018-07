Anzeige

Ausflug in den Europapark

Beim Vogelverein wird gebastelt und eine Schnitzeljagd steht auf dem Programm. „Der Ball ist rund“ heißt das Motto bei Spielen mit dem Leder beim Sportverein. Die SPD-Frauen fahren in den Kletterwald und freuen sich auf viele Kinder, die sie begleiten möchten. Der TVA macht einen Ausflug in den Europapark für Kinder ab zehn und Jugendliche bis 18 Jahre. Hierbei ist der Eintrittspreis zu beachten.

Der Ortsverein der Grünen baut mit den Kindern ein Insektenhotel, und gleich vier verschiedene Möglichkeiten, sich tänzerisch auszuleben, bietet die Tanzschule Feil in ihren Räumen in Altlußheim an. Mit der Gemeindebücherei geht es zur Straußenfarm und ins Maislabyrinth.

„Sams“-Ausstellung in Speyer

Der Jugendtreff „Space“ fährt nach Speyer ins Museum zur „Sams“-Ausstellung mit Führung. Danach geht es noch zur Eismanufaktur. Wer es gern ein bisschen ruhiger hat, besucht den Schachclub, der Schach für Einsteiger anbietet in grünem Ambiete auf dem Zeltplatz des Blausees. Sicher findet jeder etwas Interessantes oder gleich mehrere Dinge. Man kann sich ja prima mit Freunden verabreden und einen lustigen Feriennachmittag oder einen ganzen Tag verbringen.

Die Programme wurden bereits an den üblichen Stellen ausgelegt, im Rathaus gibt es noch welche. Darin steht auch genau, wann man an welchem Treffpunkt sein muss und was mitzubringen ist. mb

