Von „Isabella“ von Käfer alles da

Der 1957 in Speyer gebaute Heinkel-Kabinenroller mit 9,2 PS, das BMW-Cabrio 324 von 1937 mit 50 PS, der stattliche Kapitän von Opel, die früher beliebte „Isabella“ von Borgward oder auch der zarthimmelblaue VW-Käfer, der ungewollt automobile (und sonstige) Frühlingsgefühle wachwerden ließ, all das und viel mehr verzückte die Museumstagsbesucher. „Einmal mit so etwas fahren“, seufzte da mancher ganz leise. „Geht doch“, lud Werner Klevenz, ein Waghäuseler Oldtimer-Fan, zu Fahrten in seinem knapp sechs Meter langen feuerroten Cadillac Eldorado ein. „Es muss nicht immer nur zur Hochzeit sein“, argumentierte er und erzählte von verschiedenen Fahrten mit dem Oldtimer, bei denen er die Mitfahrenden begeistern konnte. Zwei ältere Fahrgäste, die am Tag ihrer Goldenen Hochzeit mit Chauffeur und Cadillac bedacht worden waren, sind Klevenz noch bestens im Gedächtnis geblieben.

Museumstag bei der „Autovision“ – das bedeutete natürlich auch ein großes Fest der Begegnung und Gespräche weit über automobile Gedanken hinaus. Der halbierte Eintrittspreis in das Museumshaus lockte zusätzlich viele Gäste an, und für die optimale Bewirtung sorgt seit Jahren das AH-Teams des Sportvereins. Die Frauen der AH-Akteure bewiesen ihr Back-Können und servierten Kaffee. Für passende Musik sorgte die Party-Gang.

