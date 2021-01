Statt der abzuholenden Weihnachtsbäume gab es jede Menge Geld

Altlussheim.Die Christbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr fiel aus aktuellen Gründen aus, ebenso mussten bisher alle Veranstaltungen des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr pandemiebedingt abgesagt werden, zuletzt die beliebte Aprés-Ski-Party.

Im letzten Artikel betreffend der Christbaumaktion wurde darauf hingewiesen, dass man die Jugendfeuerwehr gerne mit einer Spende unterstützen könne. Offensichtlich steht die Freiwillige Feuerwehr und ihre Jugendarbeit bei den Altlußheimern in hohem Ansehen, denn der Kassier des Fördervereins, Alexander Gund, war absolut überwältigt von der Reaktion. Es gingen mehrere hundert Euro an Spenden ein und dafür gilt es, ein großes Dankeschön zu sagen.

Jugendleiter Julian Kirschner bedauert es sehr, dass aufgrund von Corona die Jugend- und Kinderarbeit auf null heruntergefahren werden musste. Einmal pro Woche treffen sich sonst die Jugendlichen ab zehn Jahren. Die Arbeit mit dem Nachwuchs besteht zu gut 70 Prozent aus technischer Ausbildung rund um die Feuerwehr und der Rest ist kameradschaftlicher Zusammenhalt. Dazu gehören Ausflüge, Zeltlager und auch mal ein Grillfest.

Online-Training nicht möglich

Die „Flämmchen“ ab sechs Jahren treffen sich sonst alle zwei Wochen und werden spielerisch an die Feuerwehr herangeführt. „Online-Training mit den Kindern ist so gut wie nicht möglich“, bedauert Julian Kirschner und hofft, wie so viele, auf ein Ende der Pandemiebeschränkungen.

Die Weihnachtsbaumsammel-Aktion gibt es schon seit Jahrzehnten, damit die Kasse der Jugend gefüllt werden kann. Umso mehr freuen sich nun alle über die große Unterstützung aus der Bevölkerung. mb

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.01.2021