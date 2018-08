Anzeige

Altlußheim.Die Saisonabschlussfeier des Schach- und Skatclubs (SSC) fand in einem besonderen Rahmen statt. Für ein Wochenende war der Zeltplatz am Blausee gemietet worden. Wie bestellt, zeigte sich der Sommer mit perfektem Badewetter an diesem Wochenende von seiner besten Seite.

Bereits am Freitag nahmen vor allem die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den Reihen des SSC den Platz in Besitz. Nachdem die Zelte aufgestellt waren, verbrachten sie den Abend und die Nacht bis in die frühen Morgenstunden mit Grillen, Schwimmen und Gesprächen am Lagerfeuer. Schach spielte dabei einmal fast gar keine Rolle. Im Laufe des folgenden Tages trafen viele weitere Mitglieder, oft in Begleitung ihrer Familien, ein.

„Schach für Anfänger“

Ab 14 Uhr fand die Veranstaltung „Schach für Anfänger“, die der SSC jedes Jahr im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinden Alt- und Neulußheim anbietet, auf dem Zeltplatz am Blausee statt. Unter Anleitung des Vorsitzenden Rainer Molfenter wurden den Kindern die Grundbegriffe des Spiels erklärt. Danach ging es zur Abkühlung ins Wasser, bevor wieder am Schachbrett die Köpfe rauchten. In einem kleinen Turnier wurde nun um den „Ferienpokal“ gespielt.