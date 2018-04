Anzeige

Altlußheim.Mächtig Dampf in Sachen Betreuungsplätze für Kinder macht die Verwaltung – die Zahl der Anmeldungen für Betreuungsplätze in Verbindung mit einer neuen Erhebung der Kinderzahlen zeigen, dass ein großer Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen besteht. Dieser soll mit dem Neubau des katholischen Kindergartens St. Raphael befriedigt werden.

Schon im vergangenen Jahr einigte sich der Gemeinderat auf einen Standort hinter der Rheinfrankenhalle für den Neubau. Dafür ist eine Änderung des Bebauungsplans Rheinfrankenhalle notwendig, die der Rat im sogenannten beschleunigten Verfahren auf den Weg bringen will. Für den Neubau hinter der Halle muss eines von zwei vorhandenen Kleinspielfelder geopfert werden. Was zu verschmerzen ist, wie Dieter Hoffstätter (SPD) in seiner Stellungnahme zum Ausdruck brachte. Zum einen seien beide Spielfelder sanierungsbedürftig, zum anderen werde Ersatz geschaffen. So wird das eine Spielfeld mit Umrandung und Ballfangnetzen für ältere Kinder und Jugendliche neu angelegt und es gibt für die kleineren Kinder ein Soccer-Spielfeld, ebenfalls mit Umrandung und Ballfangnetzen.

Friedbert Blaschke (FWV) sah die Notwendigkeit für den Neubau und stimmte zu, sein Fraktionskollege Werner Köhler erinnerte daran, dass der Rat beschlossen habe, die Spielfelder erst zu sanieren, wenn mit einem anderen Kleinspielfeld Ersatz geschaffen ist. Was wiederum bei Ines Schweicker (CDU) zur Sorge um die vorhandenen Bäume führte, immerhin müsse die Baustelle angefahren werden können.