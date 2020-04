Steine bilden Kette der Gemeinsamkeit

Altlussheim/Hockenheim.Wer in diesen Tagen am Rhein spazieren geht, dem fallen womöglich die vielen bunten Steine auf, die am Wegesrand liegen. Dabei steht eine Tafel, auf der Sinn und Zweck dieser Aktion erklärt werden. Die Steine in allen Größen und Formen sind kunterbunt angemalt und auf den größeren sind teils auch kleine Botschaften geschrieben.

Die Idee zu der „Steineaktion“ hatte Jasmin Vogel (kleines Bild) aus Altlußheim. Die Mutter von drei Kindern ist wie viele gerade sehr erfinderisch darin, ihren Kindern die Zeit zu vertreiben. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt Jasmin Vogel, dass sie im Internet auf der Suche nach Bastelvorschlägen war und dort auf eine Schlange aus bunten Steinen stieß. Warum das nicht ein bisschen größer angehen und das ganze Dorf mit einbeziehen?

Sie sprach die Leiterin des evangelischen Kindergartens Regenbogen, Simone Gera, an und fragte, ob man die Aktion der bemalten Steine über die Plattform des dortigen Familienzentrums bekannt machen könnte. Simone Gera fand diesen Vorschlag gut und schickte Mails los.

Kleine Grußbotschaften formuliert

Inzwischen liegen mehr als 600 Steine am Rand des Wegs längs des Rheins und sie sind nicht nur bunt, sondern man kann auch Sprüche und sogar kleine Gedichte darauf lesen. Es werden Grußbotschaften versandt, Durchhalteparolen formuliert oder einfach nur Blümchen oder bunte Punkte darauf gemalt. Schulklassen grüßen sich, man liest „Es wird alles wieder gut“ und vieles mehr. Schön ist zu beobachten, dass viele Spaziergänger sich intensiv Zeit nehmen, die Steine zu betrachten. Am Ostersamstag gingen Florian Rüttinger und Sohn Ben an den Rhein, um ihre Steine dort in die Reihe zu legen. „Mama hat auch einen angemalt“, berichtete Ben stolz.

Jasmin Vogel hat mit ihrer Initiative ein echtes „Wir-schaffen-das-Gefühl“ aufkommen lassen. Übrigens darf jeder, egal ob Alt oder Jung, seinen Stein dazulegen. Entweder man hat selbst Kiesel im Garten oder man sammelt sie beim Spaziergang – Hauptsache, sie sind bunt und fröhlich. Mal sehen, wie lange der steinerne Weg entlang des Rheines wird. Auch in Hockenheim gibt es eine Reihe bunter Steine am Wasser: Hier zieren sie die Hochwasserschutzmauer entlang des Kraichbaches.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 15.04.2020