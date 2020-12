Sternsinger werden zu Segensbringern

Altlußheim.Anders als in den vergangenen Jahren werden in der Zeit von Samstag, 2. Januar, bis Dienstag, 5. Januar, keine Sternsingergruppen in der Gemeinde unterwegs sein. Die aktuelle Lage und damit die Gefährdung der Gesundheit der Kinder und Besuchten lässt den Sternsingern der Ökumenischen Kinderkirche keine andere Wahl.

Statt von Haus zu Haus zu laufen und den Segen persönlich zu überbringen, muss in diesem Jahr alles kontaktlos stattfinden. Das bedeutet nicht, dass die Aktion ausfällt, es heißt nur, dass man sich für einen anderen Weg entschieden hat. Alle angemeldeten Haushalte erhalten von den kleinen und großen Königen in dem genannten Zeitraum ein Segenspäckchen in den Briefkasten. Dieses beinhaltet neben einem persönlichen Gruß die gesegneten Aufkleber 20*C+M+B+21, die am vergangenen Sonntag während dem Gottesdienst zum 4. Advent durch Kaplan Tobias Springer gesegnet wurden.

Des Weiteren beinhalten sie alle notwendigen Informationen, die man benötigt, um dennoch seine Spende an das Kindermissionswerk tätigen zu können.

Kinder in der Ukraine profitieren

Unter dem Motto „Kindern halt geben – in der Ukraine und weltweit“ unterstützt das Kindermissionswerk viele Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt. Diese sind durch die aktuelle weltweite Situation wichtiger denn je.

Das Team der Ökumenischen Kinderkirche bedankt sich schon jetzt bei knapp 280 angemeldeten Haushalten für ihre Unterstützung und bei 30 Sternsingern, die auch in diesem Jahr mit dem Segen im Herzen und den Kronen auf den Köpfen für die Kinder auf der ganzen Welt unterwegs gewesen wären.

Spenden nimmt die katholische Kirchengemeinde Hockenheim unter der Kontonummer IBAN DE08 67250020 0006414281, Sparkasse Heidelberg, entgegen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.12.2020