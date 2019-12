Steuererhöhung ab 2021

Altlußheim.Die Einbringung des Haushaltes steht im Mittelpunkt der Ratssitzung am Dienstag, 10. Dezember. Neben geplanten Investitionen in Höhe von 7,5 Millionen Euro ragt der Entwurf aus der Liste seiner Vorgänger heraus, da er der erste ist, der nach dem „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) erstellt wurde.

Der größte Unterschied zwischen den beiden Buchungssystemen – beim NKHR müssen die Ausschreibungen erwirtschaftet werden. Im Fall der Gemeinde summieren sie sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Verrechnet mit Sonderposten bleibt immer noch ein Saldo von 850 000 Euro, der den Haushalt stark belastet. Zumal auch der Ergebnishaushalt, dem bisherigen Verwaltungshaushalt, in dem die laufenden Einnahmen und Ausgaben verbucht werden, einen negativen Saldo von 40 00 00 Euro aufweist.

Sparmaßnahmen wurden durch den Verwaltungsausschuss schon eingeleitet, eine Steuererhöhung ist ab dem Jahr 2021 vorgesehen und für das kommende Jahr eine Kreditaufnahme von zwei Millionen Euro. Bei den Investitionen dominieren der Neubau des katholischen Kindergartens, 2,5 Millionen Euro, die Sanierung der Rheinfranken-Halle, 1,4 Millionen Euro, und der Erwerb von Grundstücken, 1,7 Millionen Euro.

Um Förderprogramm beworben

Die Gemeinde bemüht sich, in das Förderprojekt „Natur nah dran“ des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aufgenommen zu werden. Für den entsprechenden Antrag ist es notwendig, geeignete Flächen auf der Gemarkung auszuweisen, worüber der Gemeinderat zu entscheiden hat. Diese Flächen sind von der Gemeinde nachhaltig und dauerhaft zu unterhalten, Aufwendungen hierfür werden mit 50 Prozent bezuschusst, maximal ist eine Förderung von 15 000 Euro möglich. Die Verwaltung hat fünf Flächen ausgesucht, die sie für geeignet hält und über die der Rat entscheiden soll.

Die neue Gutachterausschussverordnung ermöglicht es den Kommunen, die örtlichen Ausschüsse aufzulösen und ein gemeinsames Gremium zu schaffen, um auf die immer komplexer werdenden Fragen gemeinsame Antworten zu finden. In der Region ist angedacht, sich im Sprengel Schwetzingen und im Sprengel Hockenheim zusammenzuschließen, einen gemeinsamen Gutachterausschuss zu gründen.

Die beiden Großen Kreisstädte werden je drei Vertreter in den Ausschuss entsenden, die Kommunen Reilingen, Neulußheim, Altlußheim, Ketsch, Brühl, Oftersheim, Plankstadt und Eppelheim je zwei. Voraussetzung für den gemeinsamen Ausschuss ist der Abschluss eines öffentlichen Vertrags, dem alle zehn Kommunalparlamente zustimmen müssen, so auch der Altlußheimer Gemeinderat. Was er wohl auch tun wird.

Abgerundet wird die Tagesordnung durch zwei Bauanträge, die beiden in der Hauptstraße angesiedelt sind, durch Mitteilungen und Anfragen. Die Bevölkerung ist zum öffentlichen Teil der Sitzung eingeladen. aw

