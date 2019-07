Stimmtraining war angesagt

Altlußheim.Die Milch kocht über – dann nimm sie doch vom Herd.“ So rufen sich acht Schüler auf der Bühne des „Werkraumtheaters“ in Walldorf zu. Erst leise, dann immer lauter werdend und mit wachsender Begeisterung. Stimmtraining ist angesagt. Es sind Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Schule, die da auf der Bühne stehen. Sie bilden seit Februar diesen Jahres das Ensemble der Theater-AG.

Für diesen Nachmittag stand eine AG-Stunde der besonderen Art an. Gemeinsam fuhren alle im eigens dafür gecharterten Schulbus nach Walldorf. Raus aus dem Schulalltag, rein ins Theaterleben. Das kleine, aber feine Theater in Walldorf war Ziel einer Besichtigung. Mal hinter die Kulissen blicken. Und unversehens standen die Nachwuchsschauspieler auf der Bühne. In vielfältigen Spielen und Übungen konnten sie ihr schauspielerisches Talent zeigen und weiterentwickeln.

Mit im Gepäck war das neue Stück, das die Grundschüler gerade proben. Auch hierfür gab es gute Ideen von der dortigen Regisseurin. Das Fazit eines Schülers am Ende des Theaterbesuchs: „Das war zwar anstrengend, aber es hat uns ein großes Stück weitergebracht.“

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.07.2019