„Streichhölzer“ zünden gleich bei Premiere

Anzeige

Der nächste Block war ganz der Zeit des Barock gewidmet. Kim Ruland spielte ein temperamentvolles Rigadoon, und Liam Breuninger ließ ein dreibeiniges schwarzes Pferd galoppieren. Famke Kradi und Nikolaus Rothbauer präsentierten zwei Sätze aus einer Händelsonate in einer Bearbeitung für Gambentrio und Julia Lederle und Emily Keil tauchten mit zwei eleganten Tänzen tief in die Welt der französischen Gambenmusik ein.

Virtuos auf Viola da Gamba

Nachdem die „Fidelflitzer“ mit dem virtuosen und rhythmisch vertrackten „Les Scaramouches“ von Georg Philipp Telemann das Publikum erstaunt hatten, gehörte im letzten Block die Bühne den großen Schülern. Martina Rahlfs stürzte sich mutig in ein Allegro von Georg Friedrich Händel und Lea Hoffmann beherrschte ihre nagelneue Gambe in den drei Tänzen von Marin Marais sicher von den höchsten Höhen bis in die tiefsten Lagen. Ramón Dencker Castro-Rial und Johanna Birkenmaier schließlich zeigten in zwei Duetten von Johann Schenk und Matthew Locke gemeinsam mit ihrem Lehrer die ganze Palette der virtuosen Spieltechniken der Viola da Gamba und überzeugten mit ihren geradezu professionellen Vorträgen.

Nach zwei abschließenden Renaissancetänzen von Pierre Phalèse von den „Fidelflitzern“ belohnte langanhaltender Beifall der begeisterten Zuhörer die Schüler für ihre hervorragenden Leistungen. sag

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.06.2018