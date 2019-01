SVA-Nachwuchskickern gelingt das Double

Die E-Jugend des SV Altlußheim hat in der Herbstrunde das Double erreicht. Sowohl die E1 als auch die E2 haben in ihren Staffeln die Meisterschaft errungen. Der SV Altlußheim I teilte sich in Staffel 10 gemeinsam mit der Spvgg 06 Ketsch III den Spitzenplatz, die einzigen Punktverluste erlitten die beiden Teams im direkten Vergleich, so dass unter dem Strich jeweils sechs Siege und ein Remis standen.

Ganz ohne Punktverlust marschierte der SV Altlußheim II in der Staffel 14 durch und feierte sechs Siege in sechs Spielen und ließ dabei unter anderem den SC Olympia Neulußheim, den SV Rohrhof II und die SG Oftersheim VI hinter sich. Als Trainer der Altlußheimer E-Jugend-Teams zeichneten Marco Schmidt (E1) sowie Ralf Schrenk und Michael Burkhardt (beide E2) verantwortlich.

Da auch die Frühjahrsrunde ihre Schatten voraus wirft, weist der Fußballkreis Mannheim bereits jetzt auf seine Staffelsitzung für D- und E-Jugend-Mannschaften hin. „Wie schon bei der Staffelsitzung im September angekündigt, wollen wir Informationen und Bekanntmachungen gerne wieder direkt an Trainer und Betreuer weitergeben. Die Staffelsitzung und der Verlauf der Runde haben gezeigt, dass noch viele Fragen offen und Informationen zum Spielbetrieb noch nicht an der Basis angekommen sind“, verdeutlicht Kreisjugendleiter Othmar Pietsch.

Staffelsitzung in Neulußheim

Die Staffelsitzung für die D- und E-Jugend-Vereine findet am Samstag, 26.Januar, ab 12.30 Uhr im großen Saal des Feuerwehrhauses in Neulußheim statt. Die Tagesordnungspunkte sind dabei Erläuterungen zum Spielbetrieb, zur Pflege des DFBnet hinsichtlich PassOnline und elektronischem Spielbericht sowie die Qualifizierungsmöglichkeiten für die Trainer und die Gelegenheit zur Aussprache. wy

