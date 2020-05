Täter drängen sich in Wohnung

Altlußheim.Zwei Männer sind am Mittwochnachmittag in der Speyerer Straße besonders dreist vorgegangen, um an Wertgegenstände zu gelangen. Wie die Polizei mitteilt, klingelten die Täter um kurz nach 14 Uhr an der Haustür, woraufhin ihnen ein 75-jähriger Bewohner öffnete.

Ohne, dass diese hereingebeten wurden, drängten sich die Männer durch den Eingang und gingen in die angrenzende Küche. Dort nahm einer der Täter am Tisch Platz, an dem zwei weitere Senioren saßen. Während diese in ein Gespräch verwickelt wurden, durchsuchte der andere die oberen Stockwerke nach Wertgegenständen. Als er dabei vom 75-Jährigen überrascht wurde, verließen beide Täter, die dabei leer ausgingen, das Haus.

Die Flüchtigen konnten nicht festgestellt werden. Sie waren zwischen 35 und 40 Jahre alt; einer der Täter soll 1,65 bis 1,70 Meter, der andere 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Beide hatten dunkle Haare, trugen schwarze Kleidung, Schuhe sowie Mund-Nase-Masken. Einer der Männer soll ein T-Shirt mit roten Applikationen getragen haben. pol

