Anzeige

Altlußheim.Am Wochenende wird es spannend, die Feuerwehr zeigt, was sich alles hinter ihren Toren verbirgt. Dazu werden diese am Samstag und am Sonntag, 5. und 6. Mai, geöffnet und es wird den Besuchern viel Spannung und leckeres Essen geboten.

Am Samstag geht es ab 18 Uhr mit dem Tag der offenen Tür los und Musik und Bar laden ab 20 Uhr zum Feiern ein. Der Sonntag lockt ab 9 Uhr ins Feuerwehrhaus und bietet ab 10 Uhr Wellfleisch und Weißwurst zum zünftigen Frühstück.

Von 11 bis 16 Uhr wird der Duft von frisch gebackenen Waffeln der Flämmchengruppe den Gästen in die Nase steigen und um 13 Uhr besteigen attraktive Feuerwehr-Models den Laufsteg und zeigen alles, was die Feuerwehr an Schutzausrüstung je in ihrer Kollektion hatte und was immer noch aktuell ist.