Allußheim.„In den letzten beiden Jahren erleben wir einen wahren Boom an Taufen in unseren evangelischen Kirchengemeinden in Altlussheim und Neulussheim. Das freut uns sehr und da investieren wir als Pfarrer, Gemeindediakon, Sekretärin, Kirchenmusiker und Teamer gerne Zeit und Gedanken, um diese Taufgottesdienste schön zu gestalten“, stellt Pfarrer Matthias Zaiss in einer Pressemitteilung fest, mit dem er einen Taufgottesdienst am Blausee ankündigt.

Zum einen komme das dem ursprünglichen Taufverständnis der Bibel sehr nahe, zum anderen werde die Kirche präsent an diesem wichtigen Ort der beiden Gemeinden. „Wir bieten die Möglichkeit, Taufe einmal ganz anders zu erleben. Wir haben schon mit vielen Familien Kontakt und schon etliche Anmeldungen, aber es gibt noch Luft nach oben“, so Zaiss.

Wer sich also schon immer überlegt habe, wann der richtige Moment wäre, um in ungezwungener Atmosphäre Taufe zu feiern und vielleicht noch den letzten warmen Tag am Blausee zu genießen, meldet sich im Pfarramt Neulussheim, Telefon 06205/3 11 30, oder im Pfarramt Altlussheim, Telefon 06205/32402, an.