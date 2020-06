Team ist gerüstet für die heißen Tage

Altlußheim/Neulußheim.Der Himmel ist blau, hier und da mal ein kleines Wölkchen, die Sonne scheint, die Temperaturen bewegen sich in den kommenden Tagen um die 30 Grad Celsius - das perfekte Badewetter für einen Sprung in den Blausee. Doch es ist nicht alles wie immer. Wegen der Corona-Pandemie herrschen strenge Regeln.

Seit Fronleichnam ist der Badesee geöffnet. „Die Menschen sind froh und dankbar, dass sie an den Blausee kommen können“, sagt Roger Erb Blausee-Betriebsleiter, über das Fazit der Gäste. Und er zieht eine positive Bilanz. Die vergangenen knapp zwei Wochen verliefen gut. Die Badegäste haben sich an die Regeln, die auf dem Gelände herrschen, gehalten. Zwischenfälle habe es keine gegeben. „Ich glaube, der Vorteil ist, dass Corona ja schon länger da ist. Die Menschen sind es schon gewohnt, Abstand zu halten und die Regeln zu befolgen“, sagt Erb zur Situation. Wobei er auch betont, dass es nur drei gute Tage in dieser Zeit gab. Am vergangenen Sonntag war der dritte schöne Tag, 1100 Menschen nutzten diesen, um ein paar Runden im Blausee zu schwimmen und auf der Wiese zu liegen.

So sind Erb und sein Team auch für die kommenden warmen bis heißen Tage gerüstet. In welchen Massen die Menschen kommen werden, kann er allerdings nicht einschätzen, denn die Ausgangslage lasse dies nicht zu, „wir haben ja keinerlei Erfahrung“. Ob die Grenze von 2000 Personen erreicht wird? Im Laufe der Woche sehe Erb das eher nicht, denn noch sind keine Schulferien. Aber wenn das Wetter auch am Wochenende so gut bleibt, „dann glaube ich, dass wir die 2000 locker erreichen werden“. Betriebsleiter Erb sieht diese Situation selbst sehr entspannt. Die Abgrenzungsgitter seien schon von Weitem zu sehen - wenn 2000 Menschen auf dem Gelände sind, müssen die nächsten warten.

Zahlen im Internet abrufbar

Das Team des Blausees ist derzeit dabei, den Kunden über die Homepage einen Überblick über die Lage vor Ort zu verschaffen. Die Besucher können sich dort informieren, wie viele Badegäste bereits am Blausee sind. Denn so können die Menschen daheim schon sehen, wie groß der Andrang ist und entscheiden, ob sie den Weg überhaupt auf sich nehmen wollen.

www.blausee-lussheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 22.06.2020