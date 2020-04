Teuren Laptop aus Auto gestohlen

Altlußheim.Einen Laptop und persönliche Dokumente im Wert von weit mehr als 1000 Euro hat ein Unbekannter am Karsamstagabend in Altlußheim erbeutet, nachdem er bei einem geparkten Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen hat. Wie die Polizei am Ostermontag mitteilte, war der Hyundai I10 auf einem Parkplatz an der Einmündung Kirschenstraße und Hauptstraße abgestellt. Zwischen 18.30 und 20.30 Uhr schlug der unbekannte Täter die linke, hintere Seitenscheibe ein und entwendete die Schultasche der Halterin, die hinter dem Fahrersitz abgestellt war.

In der Tasche befanden sich laut den Ermittlern neben einem Apple MacBook und einem Taschenrechner auch verschiedene persönliche Dokumente der bestohlenen Fahrzeughalterin.

Zeugen, die am Samstagabend im Bereich des Tatorts oder in der Umgebung etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, in Verbindung zu setzen. po/bejul

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 14.04.2020