Altlussheim.Die Theatergruppe „Die Brettlhupfer“ muss zu ihrem großen Bedauern die Theatersaison 2018 absagen. Das für Mitte April geplante Stück kann aufgrund einer schweren Erkrankung einer Mitspielerin nicht aufgeführt werden.

Bereits gekaufte Karten können an den Vorverkaufsstellen bei Papeterie Hiller in Altlußheim und Toto-Lotto Bilmann in Hockenheim zurückgegeben werden.

Bei den über das Internet bestellten Karten bitten die „Brettlhupfer“ um eine kurze E-Mail mit der Kontonummer, damit die Gelder zurücküberwiesen werden können. mb