Theaterkarte als originelles Weihnachtsgeschenk

Altlußheim.Bei der Theatergruppe „Die Brettlhupfer“ laufen die Probearbeiten auf Hochtouren. Nachdem 2018 die Spielsaison wegen Krankheit ausfallen musste, geht es im Frühjahr 2019 wieder in die Vollen. Hans Schimmels Stück „Der Nächste bitte“ steht auf dem Programm. Eine nicht ganz gewöhnliche Arztpraxis, deren Inhaber Dr. Biederbrock wenig Überweisungen schreibt und gerne alles selbst behandelt.

Seine große Leidenschaft gehört allerdings der Forschung und in der Freizeit experimentiert er leidenschaftlich mit allerlei Mittelchen und Pülverchen. Sein Traum ist es, eines Tages ein Medikament zu entwickeln, das alle Krankheiten heilen kann. Gerne nimmt er seine Patienten als Versuchsobjekte und die Probanden stört das recht wenig. Bis dann plötzlich ein paar Nebenwirkungen auftreten.

Riesenwuchs dank Pillen

Bei Bauer Grieße, dem der Doktor eines seiner Mittelchen gegen Blasenschwäche und Rheuma verordnet hat, wachsen Pflanzen und Gemüse plötzlich in gigantischer Größe im Garten. Stolz erzählt Grieße der Presse, dass er Eigenurin zur Düngung nutzt. Es dauert nicht lange und einige Leute wittern das große Geschäft und verfolgen die Spur des Superdüngers bis zu Dr. Biederbrock zurück. In der Arztpraxis tummelt sich dazu eine Schar sehr illustrer Dorfpatienten, die der Komödie die Krone aufsetzen.

Am Freitag, 22. März, ist Premiere im Emil-Frommel-Haus und es folgen weitere Vorstellungen, Theaterdinner und Theatercafé. Die Brettlhupfer hatten die Idee, so eine Theaterkarte wäre doch ein hübsches Geschenk auf dem Nikolausteller oder zu Weihnachten. Deshalb startet der Kartenvorverkauf an diesem Samstag. mb

