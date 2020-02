Thema Gott und Kirche

Waghäusel.Im Kloster Waghäusel sind die Suchenden, Zweifler und Neugierigen willkommen. Dort wird ab sofort, zehn Wochen lang von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Atmosphäre des Klosters ein Alpha-Glaubenskurs für alle angeboten, die sich (wieder) neu mit den Kernthemen des christlichen Glaubens auseinandersetzen möchten.

Während der zehn Wochen be-schäftigen sich die Teilnehmer mit Themen wie „Wer ist Jesus?“, „Was kann mir Gewissheit im Glauben ge-ben?“ oder „Wie führt uns Gott?“. Nach einem gemeinsamen Essen mit allen Teilnehmern wird ein Vortrag in das Thema der jeweiligen Woche einführen.

Der Alpha-Kurs ist kostenlos. „Glauben heißt Gott zu vertrauen, und das setzt immer eine Freiwilligkeit voraus“, betont auch Alpha-Deutschland-Geschäftsführer Alexander Castell. „Wir erleben aber immer wieder, dass auch ein Prozess in den Herzen in Gang gesetzt wird, wenn sich Teilnehmer bewusst mit den Fakten und Inhalten der christlichen Lehre beschäftigen“. Alpha wurde in der anglikanischen Kirche Holy Trinity Brompton in London vor 25 Jahren entwickelt und wird heute in 169 Ländern von Kirchen aller Konfessionen durchgeführt.

Rund 23 Millionen Menschen haben weltweit bisher an den Alpha-Kursen teilgenommen. Der Alpha-Kurs findet jeweils mittwoch von 19.30 bis 21.30 Uhr statt. klu

Info: Mehr Informationen auf www.kloster-waghaeusel.de.

