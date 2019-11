Totengedenken auf dem Friedhof

Altlußheim.Zum Totengedenken am Volkstrauertag lädt die Gemeinde am Sonntag, 17. November, um 10.30 Uhr zu einem ökumenischen Bittgottesdienst in die evangelische Kirche unter Mitwirkung des evangelischen Kirchenchors und mit einer Kranzniederlegung ein.

Der Gottesdienst steht unter dem Thema „Frieden braucht Mut“. Mitwirkende sind Dekan Jürgen Gra-betz, Pfarrer Matthias Zaiss, Bürgermeister Uwe Grempels und die Freiwillige Feuerwehr samt Spielmannszug.

Während des Gedenkmarschs des Spielmannszuges wird der Kranz von der Freiwilligen Feuerwehr in der Kirche niedergelegt. Die Bevölkerung ist eingeladen. zg

