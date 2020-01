Trainerin der „Black Devils“ regiert die Narren

Altlußheim.Die amtierende Luxina Vanessa I. vom Tanz der Teufel ist keineswegs auf den höllischen Pfad abgekommen. Mit einer grandiosen Inthronisation verband sie ihre Liebe zum Tanz und zur Fasnacht. Ein bisschen teuflisch war es schon, als aus Vanessa Krenzer Luxina Vanessa I. wurde, viel Nebel und rotes Licht auf der Bühne, dazu die „Black Devils“ des Turn- und Sportvereins Gymnastik und Tanz (TSV GymTa) Session. Es war ein spektakulärer Auftritt.

Mit ihren 30 Jahren weiß sie genau, was sie will. Auf jeden Fall kein strassbesetztes Krönchen, da musste was ganz Neues her. Zum wunderschönen roten Kleid gab es ein Diadem mit schwarzfunkelnden Steinen. Ihr Titel „vom Tanz der Teufel“ ist recht einfach zu erklären. Vanessa Krenzer ist die Trainerin der erfolgreichen GymTa-Session-Gruppe „Black Devils“, die nichtsahnend die Inthronisation mitgestalteten. Da gab es einige überraschte Gesichter.

Eine treue Seele für den Verein

Ganz früh hat Vanessa angefangen beim GymTa Session zu tanzen und ihrem Heimatort Altlußheim ist sie nach wie vor „mit Leib und Seele“ treu. Beruflich arbeitet die Biologielaborantin in der Krebsforschung. Im Labor ist sie mitverantwortlich für die Entwicklung neuer Krebsmedikamente.

Wer sich tagsüber mit solchen ernsten Dingen beschäftigt, darf in der Freizeit ruhig ein bisschen lustig sein. Da stellt sich natürlich die Frage: „Wolltest du schon immer Prinzessin werden?“ „Nicht unbedingt“, lacht die temperamentvolle Luxina. „Meine Oma Elisabeth war Gründungsmitglied bei den Luxen und hatte schon vor Jahren den Vorschlag gemacht, ich könnte doch mal Luxina werden.“ Nun ist es in dieser Kampagne soweit, doch leider durfte die Großmutter das nicht mehr erleben. „Aber sie schaut bestimmt von oben zu“, ist sich die Enkeltochter sicher. Der Papa war am Anfang nicht so begeistert von der Idee, die Tochter werde Faschingsprinzessin. „Mittlerweile findet er es große Klasse und poliert regelmäßig die Krone und guckt genau, ob das Kleid in Ordnung ist.“

Die ganze Familie hilft mit

Ja, so wird immer die ganze Familie in das Prinzessinnenleben eingebunden. Schwester Nadine unterstützt sie sehr beim Training der „Black Devils“, denn in Kürze gehen für die Tänzerinnen die Meisterschaften los. Gnadenlos gut findet Vanessa „ihre“ Fasnachtsgruppe, die „Altlossemer Bagaasch“, mit der sie auf den Umzügen immer viel Spaß hat. Wenn nicht Fasnachtszeit ist, dann liebt Vanessa besonders ihr Hobby, das Tauchen. Unbedingt in warmen Gefilden muss es sein. So reiste sie bereits zu den Philippinen, nach Thailand und Mexiko, um sich dort die Unterwasserwelt anzuschauen. Neben dem Training beim TSV GymTa Session hält sich Vanessa in der „Area57“ fit.

Aber bis Aschermittwoch hat sie nun alle Hände voll zu tun mit „Luxina sein“. Ihre Vorliebe bei den Prinzessinenkleidern liegt bei Rot und Schwarz. Fünf hat sie davon, aber es gibt Tendenz zu Kleid Nummer sechs. „Es ist so eine Manie, dass man immer noch ein Kleid braucht“, schmunzelt Vanessa. Es stehen noch ordentlich viele Termine mit Ordensfesten, Prunksitzungen und Umzügen an.

„Wollen wir hoffen, dass es nicht wieder Sturm gibt“, so Vanessa. Sie will den Rosenmontagsumzug im Heimatort in vollen Zügen genießen.

