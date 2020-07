Trainingsbetrieb im Bürgerhaus startet

Altlußheim.Die Schachfreunde trainieren wieder im Bürgerhaus. Im Kinder- und Jugendbereich wurde der Trainingsbetrieb unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln aufgenommen. Bei den Aktiven wird nach den Online-Turnieren der vergangenen Monate am Dienstag, 21. Juli, die letzte Runde im Blitzschach und am Dienstag, 28. Juli, die letzte Runde im Schnellschach vor Ort ausgetragen.

Da die Abschlussfeier auf dem Zeltplatz am Blausee ausfallen muss, wird die Saison am 1. August mit einer Radtour ausklingen. Zum Ende der Sommerferien wird dann im September der Spiel- und Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Die zwei Corona-bedingt ausgefallenen letzten Spieltage der Verbandsrunde 2019/20 sollen am 27. September und am 11. Oktober nachgeholt werden und die Verbandsrunde 2020/21 am 1. Dezember beginnen. zg

