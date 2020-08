Treffen am Rhein geplant

Altlußheim.Die große Hitze macht es für einige Menschen schwer, die notwendigen Aufgaben im Haushalt wie auch im Garten zu erledigen. Und für die Sänger des AGV Frohsinn ist es mittlerweile schwer, nicht singen zu können. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Die Chorproben beginnen. Allerdings erst nach den Ferien und nach dem Abwarten, was die Urlaubsheimkehrer an Infektionen mitbringen.

Dirigentin Maria Löhlein-Mader plant bereits zusammen mit Vorsitzendem Manfred Henkel den Ablauf einer Chorprobe, die in kleinen Gruppen von drei bis vier Personen stattfinden soll. Natürlich und selbstverständlich unter den aktuellen Hygienebedingungen.

Der komplette Chor wird nicht vor Anfang Oktober in die Proben einsteigen, wenn ganz sicher ist, dass für die Sänger keine Infektionsgefahr besteht. Aber vor der Arbeit steht das Vergnügen. Die Sänger treffen sich am Freitag, 21. August, 19 Uhr, zu einer großen Runde mit viel Abstand am Rhein. Sicher wird man sich viel zu erzählen haben, denn nicht alles kann über die AGV Whatsapp-Gruppe erzählt werden. Dennoch wird diese Form der Kommunikation fleißig genutzt.

Am Samstag, 12. September, findet eine Papiersammlung statt. Wie immer von 9 bis 12 Uhr auf dem alten Messplatz. zg

