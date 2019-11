Trickdieb bestiehlt Senior auf Parkplatz

Altlussheim.Opfer eines Trickdiebes ist am Freitag, 8. November, ein 76-Jähriger auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Lanzstraße geworden. Gegen 10.45 Uhr sprach ein Unbekannter den Senior an und fragte, ob er ihm eine 2-Euro-Münze wechseln könne. Während der Mann seine geöffnete Geldbörse in der Hand hielt und nachschaute, griff der Dieb hinein und stahl einen 20-Euro-Schein.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: 35 bis 45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, leicht korpulent, braunes Haar und Ohrstecker links. Er sprach deutsch mit leicht osteuropäischem Akzent und war mit einer braunen Jacke mit Reißverschluss bekleidet. Zeugen mögen sich an die Polizei, Telefon 06205/2 86 00, wenden. pol

