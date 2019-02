Trockner brennt: Hotel evakuiert

Altlußheim.Wegen eines Brands im Hotel „Blautannen“ wurden am Mittwochmorgen Polizei und Feuerwehr alarmiert. Kurz vor 8 Uhr war in einem Kellerraum des Hotels ein Feuer ausgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet aufgrund eines technischen Defekts ein Wäschetrockner in Brand. Das Hotel wurde rasch geräumt, verletzt wurde niemand.

Den Brand hatte die Freiwillige Feuerwehr Altlußheim rasch gelöscht. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude intensiv gelüftet. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten war die Hauptstraße bis etwa 9.30 Uhr zwischen Ziegelstraße und Kurpfalzstraße für den Verkehr gesperrt. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 14.02.2019