Trotz Corona-Pandemie voll einsatzfähig

Altlussheim.„Zeigt her eure Schuhe“, die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr tun das gerade mit sichtlichem Stolz, denn zur neuen Tagdienstkleidung gab es jetzt passendes Schuhwerk. Das machte eine Spende des Fördervereins der Feuerwehr möglich. Der Vorsitzende des Fördervereins, Reinhold Baumann, hatte einen stattlichen Betrag von 4000 Euro zur Verfügung, wovon unter anderem das praktische, leichte Goretex-Schuhwerk gekauft werden konnte.

Die Anschaffung der Tagdienstkleidung hatte schon vor einiger Zeit die Gemeindeverwaltung veranlasst. Sie besteht aus einem Blouson, einer Cargohose und nunmehr auch aus sportlichen schwarzen Schuhen. Reinhold Baumann berichtete, dass der Spendenbetrag sich aus den Erlösen der Mitgliedsbeiträge des Fördervereins und den Aktivitäten wie der Après-Ski-Party, dem Weihnachtsmarkt und der Bewirtung der Ehrengäste beim Rosenmontagsumzug zusammensetzt.

Einnahmequellen weggebrochen

In diesem Jahr konnte gerade noch die Après-Ski-Party im Januar und der Fastnachtsumzug stattfinden, aber für das zweite Halbjahr 2021 schöpft der Vorsitzende trotzdem Hoffnung. Kommandant Thorsten Lehrenkrauß freute sich natürlich ob der Finanzspritze und führte auch gleich das neue Outfit vor. Die Tagdienstkleidung ist passender und bequemer bei Wachdiensten wie der bisher getragene Dienstanzug.

Sehr fesch sehen die Floriansjünger nun aus, wobei es ja in der letzten Zeit wenig Wachdienste gab, da pandemiebedingt keinerlei Veranstaltungen stattfinden und -fanden. Dafür gab es umso mehr Einsätze, bis dato 70, wie der zweite Kommandant Kevin Wetzler im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete. Neben Haus- und Pkw-Bränden nahm die Zahl der Wohnungsöffnungen zu und vor Kurzem wurde die Altlußheimer Wehr zu einem Suizid an den Bahngleisen in Neulußheim hinzugerufen. Auch bei der Bombenentschärfung in Ketsch galt es, die Kollegen vor Ort zu unterstützen.

Seit Februar dieses Jahres konnten keine Übungen mehr abgehalten werden, kurz unterbrechen konnte man die Ruhephase im September, aber nach einigen Wochen war schon wieder Schluss. Corona macht auch vor der Feuerwehr nicht Halt. „Wir zehren von unserem guten und häufigen Training vor Corona“, sind sich Lehrenkrauß und Wetzler einig. Aber Online-Schulungen ersetzen in keiner Weise die praktischen Übungen, die sonst wöchentlich abgehalten werden.

Bei Einsätzen dürfen nur noch sechs statt neun Einsatzkräfte auf einem Fahrzeug fahren, was bedeutet, der Rest muss mit diversen Fahrzeugen hinterher. Mund-Nase-Schutz ist selbstverständlich und erleichtert neben der sowieso schon schweren Einsatzkleidung das Ganze nicht gerade. „Wir haben einige freiwillige Feuerwehrleute, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, die ich zur Zeit nicht einsetzen kann“, berichtet Thorsten Lehrenkrauß.

Warnungen von der Leitstelle

Bei einem Einsatz gibt es von der Leitstelle in Ladenburg bereits Hinweise, ob an der betreffenden Stelle mit akut Corona-infizierten Menschen gerechnet werden muss. Auch Bürgermeister Uwe Grempels ist hier immer mit Informationen sofort zur Stelle, so dass die eingesetzten Feuerwehrleute sich höchstmöglich schützen können.

Aber, zur Beruhigung der Einwohner, versichern der erste und zweite Kommandant: „Wir sind nach wie vor voll einsatzfähig!“ Das ist doch mal eine gute Nachricht. Wer die sehr rührige Freiwillige Feuerwehr Altlußheim gerne unterstützen möchte und sich nicht gerade selbst „ins Feuer stürzen will“ kann dies aktiv mit einer Mitgliedschaft im Förderverein tun.

Absagen muss der Förderverein die Après-Ski-Party im Januar 2021. Ebenso konnte der Familienabend nicht stattfinden und auch die Jahreshauptversammlung wird aus bekannten Gründen erst einmal verschoben.

