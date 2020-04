Turmsingen und Online-Gottesdienst

Altlußheim.Erneut wird es bei der evangelischen Kirchengemeinde ein Turmsingen und einen Online-Gottesdienst geben. Am Samstag, 4. April, wird nach dem Glockenläuten um 19 Uhr das Turmsingen beginnen. Gesungen werden das „Badnerlied“ und das Lied „Danke, für diese Abendstunde“.

Im Bereich der Rheinhäuserstraße und Umgebung wird das Turmsingen zu hören sein. An weiteren Stellen im Ort wird es Familien geben, die es in ihren Straßen mit gestalten. Aufgerufen werden alle Sänger und Musiker des Ortes, in ihrem Wohnteil beim Singen um 19.10 Uhr mitzuwirken. Die Texte der Lieder sind auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Am Sonntag, 5. April, wird der Palmsonntagsgottesdienst ab 10 Uhr im Internet auf Youtube – „EvKiAltlußheim“ – zu sehen sein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020