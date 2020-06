Turmsingen und Online-Gottesdienst

Altlußheim.Das nächste Turmsingen der evangelischen Kirchengemeinde ist am Samstag, 13. Juni, 19.10 Uhr, zu hören. Gesungen wird das „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Der Text ist auf der Homepage zu finden und liegt vor der Kirche aus. Der Refrain kann von jedermann auch ohne Textblatt mitgesungen werden. Dieses Turmsingen ist Teil der Normalität, in der das neue Gemeindeleben sichtbar und erfahrbar wird.

Der Gottesdienst zum 1. Sonntag nach Trinitatis wird am Sonntag, 14. Juni, 10 Uhr auf dem Youtube Kanal „EvKiAltlussheim“ zu sehen sein. In der Predigt geht Pfarrer Matthias Zaiss darauf ein, dass die urbiblische Gemeinde dargestellt wird als eine Gemeinschaft, in der alle mit Leib und Seele zusamme halten.

Für Pfarrer Zaiss ist dies ein wichtiges Gegenbild zur realen Situation in der Welt. Dieses Idealbild ist für ihn Leitbild für ein Leben in der Zukunft. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.06.2020