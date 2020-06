Turmsingen und Online-Gottesdienst

Altlußheim.Zum nächsten Turmsingen lädt die evangelische Kirchengemeinde am Samstag, 27. Juni, um 19.10 Uhr nach dem Glockenläuten vor der Evangelischen Kirche ein. Alle, die gerne mitsingen, können die Texte auf der Homepage oder schriftlich vor der Kirche finden. Die Gemeinde bittet, den Abstand Einzelner oder auch Familien oder Paare einzuhalten, wie die Evangelische Kirche mitteilt.

Am Sonntag, 28. Juni, wird um 10 Uhr wieder über den Youtubekanal „EvKiAltlussheim“ ein Gottesdienst für Jung und Alt zu sehen sein. In diesem Gottesdienst wirken die Sprechpuppe Ronja, Pfarrer Matthias Zaiss und Gemeindediakon Richter wie auch Vera Pfannenstiel am Klavier mit. In der Dialogpredigt werden Zaiss und Richter herausstellen, was das Fahrrad zum Glauben zu sagen hat. zg

