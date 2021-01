TV-Serie löst Boom aus

Altlußheim.Nachdem die Serie „Das Damengambit“ über eine fiktive junge Schachspielerin wochenlang unter den meist gesehenen Serien auf der Streaming-Plattform Netflix zu finden war, wurde bereits in verschiedenen Medien von einem dadurch ausgelösten Schachboom berichtet. Auch in vielen Schachvereinen denkt man darüber nach, wie man diesen Boom für sich nutzen kann. Erschwert wird dies momentan dadurch, dass der reguläre Spiel- und Trainingsbetrieb aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden kann.

Der Vorsitzende des Schach- und Skatclubs Altlußheim, Rainer Molfenter, berichtet auf Nachfrage, dass sein Verein darauf hoffe, durch den derzeitigen Schachboom neue Mitglieder gewinnen zu können. Eine bereits in den vergangenen Jahren etablierte Maßnahme zur Mitgliedergewinnung wird in diesem erneut durchgeführt: Der in Kooperation mit der Volkshochschule Hockenheim stattfindende Schachkurs „Schach für Einsteiger – Erlernen Sie an fünf Abenden das königliche Spiel“.

Neuer Kurs im VHS-Angebot

Dieser Kurs, so erklärte er, würde, wenn es anders nicht möglich sei, auch online durchgeführt und spreche insbesondere Neu- und Wiedereinsteiger, beispielsweise auch durch die Serie motivierte Personen, an. Außerdem seien in diesem Jahr aufgrund des 75-jährigen Bestehens des Vereins (wir berichteten) weitere Veranstaltungen geplant, deren Umsetzung jedoch pandemiebedingt noch unsicher ist.

Eine weitere Option gebe es aber ohnehin schon: Regelmäßig bietet der Schach- und Skatclub seinen Mitgliedern samstags Online-Schachtraining via Skype an, bei dem Gäste willkommen sind. Für weitere Infos bietet Rainer Molfenter Interessenten die Möglichkeit, sich bei ihm unter rainer.molfenter@freenet.de zu melden und verweist auf die Homepage, auf der man sich neben aktuellen Terminen auch über den Verein, dessen Mannschaften, Historie und Weiteres informieren kann. zg

Info: Infos unter www.ssc-altlussheim.de

