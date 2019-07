„Umgänglich und absolut loyal“

Verwaltungsgemeinschaft.Zentraler Punkt der jüngsten Sitzung des Wasserzweck-verbands Südkreis Mannheim war die Verabschiedung des langjährigen Wassermeisters Wolfgang Schweikert. Die Laudatio hielt der stellvertretende Verbandsvorsitzen-de, Neulußheims Bürgermeister Gunther Hoffmann, in Vertretung für Hockenheims Oberbürgermeister Dieter Gummer, der nach einem tätlichen Angriff noch im Krankenhaus behandelt wurde.

Wolfgang Schweikert war über 30 Jahre für das Wasser der Verwaltungsgemeinschaft verantwortlich. Zum 1. Januar 1989 hatte er die Nachfolge von Alfred Götzmann als Wassermeister im Wasserwerk in Reilingen angetreten. Damit hat er den 55-jährigen Zweckverband über die Hälfte seines Bestehens entscheidend geprägt, war dort eine stabile Größe. Schweikert wird zum 31. Juli seinen wohlverdienten Ruhestand antreten.

Bürgermeister Gunther Hoffmann betonte, dass Schweikert stets Souveränität und Fachwissen ausgestrahlt habe: „Schließlich haben Sie stets verlässlich darauf geachtet, dass die Bevölkerung in unserem Versorgungsgebiet mit unserem wichtigsten Lebensmittel in höchster Qualität versorgt wurde. Gleichzeitig haben Sie aber auch für die Sicherheit unserer Einrichtungen und Brunnen gesorgt“, sagte Hoffmann. Der Neulußheimer Bürgermeister erinnerte an die großen Maßnahmen wie den Ringschluss, die Erneuerung der Brunnenanlagen und der Wasserkessel. Schweikerts Weitsicht hätte er mit der Installation einer Photovoltaikanlage bewiesen, die heute bemerkenswerte Erträge einbringe.

Zufriedenheit und Glück

Hoffmann zeichnete auch den Menschen Wolfgang Schweikert, der – einem Scherz nie abgeneigt – umgänglich, zurückhaltend und absolut loyal sei. „Deshalb wünsche ich Ihnen und Ihrer Ehefrau, dass Sie möglichst viel von Ihren gemeinsamen Plänen genießen können und diese neue Lebensphase zu Ihrer Zufriedenheit und zu Glücksgefühlen beiträgt. Vor allen Dingen wünsche ich Ihnen aber, dass Sie die kommende Zeit bei bester Gesundheit erleben können“, schloss Hoffmann die Verabschiedung.

Der Wasserzweckverband hatte bereits mehrmals beraten, ein neues Notstromaggregataufzustellen. Jetzt beschloss das Gremium, die Lieferung und Montage an die Firma Albert Christ GmbH aus Unterschneidheim zu vergeben. Die Auftragssumme beläuft sich auf über 261 000 Euro. Um dieses Aggregat im Wasserwerk stellen zu können, muss die Stromeinspeisung mit einer Mittelspannungsanlage umgebaut werden. Die Ausführung wurde an die Firma Kaufmann GmbH & Co. KG aus Schwegenheim vergeben. Die Kosten belaufen sich auf 70 000 Euro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.07.2019