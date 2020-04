Umleitung führt durch den Ort

Region.Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe haben Ende September die Arbeiten zur grundhaften Erneuerung der A 5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Bruchsal begonnen. Diese werden bis Mitte 2021 andauern. Bei der grundhaften Erneuerung wird das Unterführungsbauwerk L 546 (Roter Straße) zwischen den Gemeindeteilen St. Leon und Rot abgebrochen und neu hergestellt.

Der Ersatzneubau erfolgt in zwei Teilbauwerken West und Ost. Im Februar und März 2020 wurden die Widerlager des Teilbauwerks West hergestellt sowie die Fertigteile für den Überbau eingehoben. Im nächsten Baufortschritt wird nun der Überbau (Brückenplatte) betoniert.

Aus Verkehrssicherheitsgründen muss dafür die Roter Straße zwischen den beiden Gemeindeteilen St. Leon und Rot in der Nacht von Montag, 6. April, auf Dienstag, 7. April, zwischen 19 Uhr und 6 Uhr voll gesperrt werden. Aufgrund der für den Autoverkehr parallel laufenden Sperrung der Kronauer Straße in St. Leon-Rot wird der Verkehr in dieser Zeit zwischen den Gemeindeteilen St. Leon und Rot großräumig umgeleitet.

Rückbau der Betonschalung

Die Umleitung erfolgt ab dem Gemeindeteil Rot in Richtung St. Leon über die L 598, B 291, L 723, L 560 und anschließend über Reilingen (L 546). Ab St. Leon erfolgt die Umleitung in Richtung Rot über Reilingen (L 546), Neulußheim (L 560), L 723, B 291 und anschließend über die L 598. Nach der Erhärtungszeit des Überbaus muss die Roter Straße für den Rückbau der Betonschalung später für einen weiteren Tag gesperrt werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020