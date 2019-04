Umweltschonende Energie für Halle geplant

Altlußheim.In den Kommunen des Landes ist die Schaffung weiterer Betreuungsplätze ein Dauerthema, allenthalben schießen Neubauten aus dem Boden oder werden bestehende Einrichtungen erweitert. Doch die rege Bautätigkeit hilft nicht, wenn auf der anderen Seite die Erzieherinnen fehlen. Der Gemeinderat will nun auf seiner Sitzung am Montag, 29. April, einen neuen Weg einschlagen, um dem Mangel an Erzieherinnen zu lindern. Dabei geht es um die Einführung einer vergüteten Ausbildung für Erzieherinnen, die schon in diesem Jahr starten soll.

Auch im nächsten Punkt geht es um die Kinderbetreuung: Der Rat soll über eine weitere Leitungsfreistellung für die Mitwirkung bei der örtlichen Bedarfsplanung entscheiden. Die Freistellung von einem Zehntel einer Vollzeitstelle dient der Mitwirkung bei der örtlichen Bedarfsplanung und der kindergarten- und trägerübergreifenden Abstimmung mit den Eltern und wird der evangelischen Kirchengemeinde gewährt. Die aktuelle Freistellung läuft im August aus und soll um zwei Jahre verlängert werden.

Neuer Anlauf für BHKW

Nachdem bei der Sitzung Anfang des Monats wegen fehlender Informationen keine Entscheidung über die Erneuerung der Blockheizkraftwerke in der Rheinfranken-Halle getroffen wurde, wird nun ein neuer Anlauf gestartet. Mit umfangreichen Daten soll dem Rat die Entscheidung für einen Ersatz der zwei 13 Jahre alten und mittlerweile defekten Blockheizkraftwerke erleichtert werden.

Befassen wird sich das Gremum mit den Plänen zum Umbau und der Erweiterung eines Wohnhauses in der Hauptstraße, gehört wird er zu zwei vorhabenbezogenen Bebauungspläne in den Nachbarkommunen. Neulußheim plant einen Neubau in der Altlußheimer Straße und Hockenheim will in der Karlsruher Straße das Pflegeheim St. Elisabeth erweitern.

Letztlich soll über einen Antrag der Fraktion der Grünen entschieden werden, auf dem Spielplatz bei der Rheinfranken-Halle eine Kleinkindschaukel im Vorfeld der Neugestaltung zu errichten.

Bekanntgaben, Mitteilungen und Anfragen schließen den öffentlichen Teil der Sitzung ab, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. aw

