Unterrichtsbeginn nach den Ferien

Altlußheim.Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht an der Albert-Schweitzer-Schule am Montag, 10. September, 8.30 Uhr. Unterrichtsende ist für alle Klassen an diesem Tag um 12.20 Uhr. Ab Dienstag, 11. September, findet der Unterricht nach Stundenplan statt.

Die Schulanfänger sind am Freitag, 14. September, 9 Uhr, zu einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche eingeladen.

Anschließend findet, in diesem Jahr aufgrund der Sanierungsarbeiten in der Schulturnhalle, um 10 Uhr die Einschulungsfeier im Bürgerhaus (Rathausplatz) statt. Danach gehen alle gemeinsam zur Schule, wo die Kinder ihre erste Schulstunde erleben und die Angehörigen währenddessen von den Eltern der 2. Klassen bewirtet werden. ass

