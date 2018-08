Unterstützung für Bedürftige

Region.„Wir bitten um gute, gebrauchsfähige Sachspenden, die wir direkt an Bedürftige verteilen“ – mit diesen Worten ruft der Verein Konvoi der Hoffnung zum Sammel- und Informationstag am Samstag, 1. September, 8 bis 12 Uhr in Oberhausen-Rheinhausen, Weiherweg 22, auf.

Der Verein sucht unter anderem gewaschene oder gereinigte Kleidung für Jung und Alt, Bettwäsche und gute Schuhe, gute Fahrräder, Werkzeug, Gartengeräte, Kinderwagen jeder Art, gute Tische, Stühle, massive Kleinmöbel bis einen Meter Seitenlänge, kleine Kleiderschränke, Kinder- und Einzel-Betten, Küchengeräte, kleine Holz-/Kohle-Öfen, Waschmaschinen sowie Kühl-/Gefrierschränke (nicht älter als zehn Jahre), Koffer-Nähmaschinen, Nähsachen und Stoffe, Wolle, Schreib- und Schulsachen, Musikinstrumente, kleine Legos, kleine Plüschtiere, haltbare Lebensmittel, Toilettenartikel, Windeln, Brillen, Hörgeräte, Handys (simlock-frei) und Laptops (mit Ladekabel).

Außerdem bittet die Initiative um Geldspenden zur Deckung der Frachtkosten und für die Hilfsaktionen zur Selbsthilfe in Afrika sowie die Behindertenhilfe in Entwicklungsländern, wofür sie dringend gebrauchte Rollstühle benötige, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Für gelegentliche, ehrenamtliche Tätigkeiten handwerklicher Natur sucht Konvoi der Hoffnung außerdem Männer, die sich für die gute Sache engagieren möchten. Auskunft erteilt Manfred Rölleke, Telefon 07254/77 97 70. zg

Info: Weitere Informationen unter www.konvoi-der-hoffnung.de.

