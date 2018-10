Unterwegs im Neckar-Odenwald

ALTLUSSHEIM.Froh gelaunt starteten die Freunde des VdK zu einem Tagesausflug in den Neckar-Odenwald-Kreis nach Walldürn. Die Reisegruppe wurde von der Ortsverbandsvorsitzenden Silvia Zahn bei strahlendem Sonnenschein willkommen geheißen.

Erstes Ziel war die historische Altstadt und die Wallfahrtsbasilika „Zum Heiligen Blut“ in Walldürn, eine mittelalterliche Kirche, die um 1330 gebaut wurde. Das zünftige Mittagessen wurde mitten in der Natur des Fränkischen Odenwalds, in einem Restaurant mit einem besonderen Flair in Kaltenbrunn eingenommen.

Gestärkt ging es weiter nach Buchen im Odenwald zu einem namhaften, zertifizierten Bio-Betrieb. Hier erfuhren die Ausflügler wissenswertes über verschiedene Sorten Müsli. Der gelernte Müller hat ein breites Sortiment vom Bergsteiger-Müsli bis zur voll biologischen Mischung mit einer lustigen Werbemasche im Angebot. Nebenbei gab es eine Verkostung mit Kaffee oder Tee und leckeren Kuchen. chf

