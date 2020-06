Unwissen ist die größte Gefahr für die Bienen

Region.„Wir müssen reden. Nicht übereinander, sondern miteinander“, sagt Jürgen Ullrich. Der Imkermeister aus Altlußheim sieht seinen Beruf als Bindeglied zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Das Feindbild vom Bauern als Bienenvergifter mag er nicht bestätigen. Nach seiner über 20-jährigen Berufserfahrung plädiert er für eine stärkere Kooperation aller Erwerbsbetriebe in Feld, Wald und Wiese. „Davon profitieren die Landwirte durch bessere Erträge und – vor allen Dingen – durch höherwertige Qualität ihrer Ernte.

Im Naturschutz leisten die Bienen einen wertvollen Beitrag zur Steigerung einer gesunden Artenvielfalt im Forst und im Grünland. Und letztendlich erhält der Verbraucher ein unverfälschtes Naturprodukt aus artgerechter Tierhaltung.“ Imker sind im betriebswirtschaftlichen Sinne nämlich Tierwirtschaftsmeister/Fachrichtung Bienenhalter. Wegen ihrer bedeutenden Rolle als Bestäuber von (Nutz-)Pflanzen ist die Honigbiene – nach Rindern und Schweinen – das drittwichtigste Nutztier weltweit. Darum muss Ullrich die Gesundheit seiner rund 200 Bienenvölker auch vom örtlichen Veterinäramt bestätigen lassen. Dieses Attest, ausgestellt von einem staatlich vereidigten Bienensachverständigen, benötigt jeder Imker, wenn er seine Bienen zum Honigtauschlecken in den Wald und zum Nektarsammeln in die Flur schickt. „In Bayern kommt der Amtsarzt, also der Veterinärmediziner, sogar persönlich“, weist der 38-Jährige auf die Länderhoheit in diesem Bereich hin. Außerdem benötigt Ullrich neben der Bescheinigung, dass seine Tiere seuchenfrei sind, die Erlaubnis des Grundeigentümers, wenn er seine Beuten (Fachbegriff für Bienenhäuser) im Odenwald, Schwarzwald oder Pfälzer Wald von April bis Oktober über mehrere Wochen aufstellt.

Im Vergleich zu anderen bäuerlichen Betrieben in der Viehwirtschaft oder im Pflanzenbau bewertet er den bürokratischen Aufwand in der Imkerei nicht als Wachstumsbremse, sondern als „noch leistbar“. Im Gegensatz dazu ist der Vollerwerbsimker frustriert über die Unwissenheit in Politik und Verwaltung, bei der Gesetzgebung und deren Anwendung. Als staatlich anerkannter Ausbildungsbetrieb würde er gerne nach der Lehre einen Gesellen übernehmen.

Um den Lohn der angestellten Fachkraft dauerhaft zu erwirtschaften, kämpfte der zweifache Familienvater fünf Jahre lang für eine Betriebserweiterung, sprich den Bau einer weiteren Produktionshalle. „Ich bin mit meinem Bauvorhaben gescheitert“, resümiert der Altlußheimer. „Aufgerieben zwischen verschiedenen Behörden, die unterschiedlichen Ministerien zugeordnet sind, endete die Baugenehmigungs-Odyssee zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium im Nichts.“

Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit mehr als 100 000 Imker und eine Million Honigbienen-Völker. Die meisten Imker sind Hobby- oder Teilzeitimker. Weniger als ein Prozent sind Vollzeit-Berufsimker. Nach Erhebungen des Deutschen Imkerbundes wurden 2019 mehr als 942 000 Bienenvölker gehalten. Dies sind 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr. „Der Trend zunehmender Völkerzahlen setzt sich damit kontinuierlich fort“, schreibt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BEL) auf seiner Homepage. „Der Ertrag je Volk lag im Jahr 2019 bei 25,55 Kilogramm. Dies sind nur etwa 80 Prozent des Vorjahresertrages.“ Besonders deutliche Ertragseinbrüche verzeichnet der Imkerbund in Baden. Dort sank 2019 die Honigproduktion um 44 Prozent auf 1616 Tonnen (bundesweit rund 24 000 Tonnen).

Laut BEL vertilgt jeder Bundesbürger mehr als ein Kilo Honig pro Jahr. Von all den heimischen Honigproduzenten können aber nur rund 30 Prozent des Bedarfs gedeckt werden. Honig wird deshalb importiert. Die wichtigsten Herkunftsländer für deutsche Honigimporte sind Mexiko, gefolgt von der Ukraine und Argentinien.

Gute Berufsaussichten

Diese Zahlen bestätigen Ullrichs Aussage: „Insgesamt sind die Aussichten für den Imkernachwuchs gut.“ Das Lehrjahr für die jährlich rund 15 bis 20 Auszubildenden beginnt jeweils am 1. April – kein Scherz, sondern dem Lebensrhythmus der Bienen geschuldet. Während der dreijährigen Ausbildung findet der Blockunterricht im niedersächsischen Celle statt. „Rund die Hälfte eines Jahrgangs bleibt langfristig im Beruf“, sagt Jürgen Ullrich. „Und wir brauchen den Nachwuchs“, berichtet er von einer brenzligen Situation: „Wenn ein Imker plötzlich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, wohin mit seinen Bienenvölkern? Wer bewahrt sein Wissen?“

Er habe übrigens noch nie ein Bienenvolk verkauft. „Das sind meine wichtigsten Mitarbeiter“, schwärmt er vom Fleiß und dem hohen Organisationsgrad des Insektenstaats. Ein Volk besteht im Sommer aus 40 000 bis 50 000 Tieren, den Winter überleben etwa 5000 Exemplare. „Der Wert eines Volkes beträgt rund 500 Euro, abhängig vom Gewinn aus dem Honigverkauf.“ Spannender ist indes ein volkswirtschaftlicher Blick auf die Bienen: „Nach Schätzungen der Universität Hohenheim beträgt der ökonomische Wert der Bestäubung weltweit 70 bis 100 Milliarden Euro und in Deutschland etwa 2,5 Milliarden Euro“, betont Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner anlässlich des Weltbienentages am 20. Mai.

An der Universität Hohenheim hat das Institut für Landwirtschaftliche Betriebslehre über zwei Jahre (2016/17) eine Forschungsarbeit mit dem Titel „Eine ökonomische Analyse des Imkereisektors in Deutschland“ angefertigt. Auch hier plädieren die Autoren für eine „bessere Zusammenarbeit und Rücksichtnahme hinsichtlich des Pflanzenschutzes“. Und empfehlen, „dass beteiligte Akteure in Kontakt treten, um bestehende Kommunikations- und Wissensdefizite sowie gegenseitige Vorurteile abzubauen“. Imkermeister Ullrich praktiziert dies bereits seit Jahrzehnten mit professionellen Absprachen, wann und wo Pflanzenschutzmittel auf die Felder gebracht werden. „Pflanzenschutzmittel sind teuer. Kein Landwirt hat großes Interesse, mehr als erforderlich davon einzusetzen.

Außerdem weiß der Bauer um die Bestäubungsleistung der Bienen für den Ernteertrag.“ Aufgrund dieses gegenseitigen Vertrauens vertreibt er seinen Honig in den jeweiligen Hofläden. „Eine weitere Win-win-Situation; wer Honig kauft, nimmt auch einen Beutel Äpfel oder ein Glas Marmelade mit“, freut er sich über diese „große Loyalität“. Den meisten Umsatz jedoch macht der – in seinem ersten Beruf – gelernte Bankkaufmann auf den regionalen Weihnachtsmärkten. In einem Onlineshop sieht der Imker derzeit noch keine Option. „Ein Glas Honig wiegt so viel, dass die Versandkosten wirtschaftlich kaum darstellbar sind. Zumindest die Homepage soll im zweiten Halbjahr 2020 überarbeitet werden.“

Big Data hilft dem Imker

Darüber hinaus ist die Digitalisierung in der Imkerei angekommen. Das Forschungsvorhaben der Würzburger Informatiker, die den Bienenstock zum „Smart Home“ umfunktionieren wollen, verfolgt Ullrich mit Interesse und lobt die Wissenschaftler an der Julius-Maximilian-Universität für ihre Kompetenz bei der Bienenforschung. Big Data soll den Imkern künftig die Arbeit erleichtern und die Bienenvölker schonen. „Das Projekt Honeycloud hat zum Ziel, eine IT-Infrastruktur bereitzustellen, die ein kontinuierliches Monitoring der Bienen ohne direkten Eingriff ermöglicht“, heißt es auf der Seite beim Lehrstuhl für Informatik VIII.

Schon heute arbeitet der Altlußheimer Tierwirtschaftsmeister mit dem vernetzten digitalen Monitoring www.stockwaage.de. Neben dem Gewicht jedes Bienenhauses werden zusätzlich die lokalen Wetterdaten übermittelt. „Anhand der Datenübermittlung und -interpretation kann ich mir die Kontrollfahrten in den Wald ersparen“, sagt Jürgen Ullrich. Seine Bienenvölker transportiert er im VW-Bus mit Anhänger zu den Standorten. „Nie weiter als 200 Kilometer, ausschließlich nachts zwischen 22 und 4 Uhr. Dann schlafen die Bienen und das bedeutet weniger Stress für die Tiere.“

Als Gefahren für Honigbienen – respektive für die Geschäftsgrundlage für Imker – nennt die Analyse der Hohenheimer: Parasiten/Krankheiten (69 Prozent), unzureichendes Nahrungsangebot (56 Prozent) und Pflanzenschutzmittel (42 Prozent). „Das ist Berufsrisiko“, kommentiert Ullrich dieses Ergebnis. „Ich habe gelernt, damit umzugehen.“ Viel dramatischer schätzt er die Folgen des Klimawandels ein: „Trockener Wald, fehlende Niederschläge, extreme Wetterschwankungen und plötzliche Kälteeinbrüche.“

Auf einen weiteren Aspekt weist die Studie zusätzlich hin: „Bienenschäden entstehen (…) auch an Straßen, Parkplätzen, Sportanlagen sowie in städtischen Gebieten und Militärgebieten. In der Diskussion stehen nicht nur Fehlanwendungen bienengefährlicher Wirkstoffe, sondern auch Wirkstoffmischungen, die durch chemische Reaktionen aus einem nicht bienengefährlichen einen toxischen Wirkstoff entstehen lassen.“

