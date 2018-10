Urlaub oder Kaffeefahrt?

Altlussheim.Ein Probenbesuch bei der Theatergruppe „Iwwerzwerche“ macht immer großen Spaß. Begeistert werfen sich die Schauspieler vor die Kamera und geben überschwänglich Auskunft, wie das neue Stück werden wird. Am Samstag, 17. November, 19 Uhr, ist Premiere im Emil-Frommel-Haus mit „Der Urlaubsmuffel“ von Beate Irmisch. Weitere Termine sind am 18., 23., 24. und 25. November.

Man könnte schon neidisch werden, wenn die Nachbarn ständig verreisen und anschließend auch noch damit angeben. Zahnarzt Hans Strobel bleibt viel lieber zu Hause, aber seine Ehefrau würde schon auch mal gerne in der Weltgeschichte herumfahren. Welche Freude, als sie in einem Preisausschreiben gewinnt. Leider ist es nur eine Kaffeefahrt in den Teutoburger Wald – was für eine Enttäuschung. Die Nachbarschaft feixt schon, aber Familie Strobel will sich keine Blöße geben.

Dauerhaftes Domizil gesucht

Steffen Gollinger, Martina Hahn, Werner Schattke, Klaus Pelzl, Melanie Kraft, Marion Seiler, Siggi Günther und Lukas Birk werden mal wieder alle Register ziehen, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Unter der Regie von Johannes Lake und Assistenz von Iris Fessler entsteht eine rasante Komödie, die kein Auge trocken lassen wird. Monika Rausch und Anja Golligner werkeln eifrig am Bühnenbild. Das durften sie vor kurzem im Haus der Feuerwehr in Neulußheim aufstellen, um die letzten Proben authentisch abzuhalten.

Noch immer ist der Theaterverein auf der Suche nach einem dauerhaften Domizil, wo er auch seine Kulissen stehen lassen kann. Vorschläge hierzu nimmt Steffen Gollinger gerne entgegen. Die Karten für 10 Euro sind im Stickpoint bei Susanne Lauer, Hauptstraße 53, erhältlich. mb

