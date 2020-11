Verbale Auseinandersetzung eskalier

Altlußheim.Eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 59-jährigen Lastwagenfahrer und drei Männern an einer Baustelle in Altlußheim eskalierte. Wie die Polizei mitteilt, waren die vier Männer am Montagmittag wegen eines weggenommenen Hydrantenschlüssels an der Baustelle an der Einmündung der B 39/L722 in Streit geraten, in dessen Verlauf der Fahrer des Lastwagens mehrmals ruckartig auf die drei Männer im Alter zwischen 43 und 55 Jahren zufuhr. Dabei zogen sich zwei 50- und 55-jährige Männer leichte Verletzungen an den Schienbeinen und Knien zu. Schließlich beschleunigte der 59-jährige seinen Lkw derart, dass die Männer sich durch schlagartiges Ausweichen in Sicherheit bringen mussten, um schwerere Verletzungen zu vermeiden. Einen 43-Jährigen erfasste der Lastwagen mit dem Spiegel, wodurch dieser leichte Verletzungen im Schulterbereich erlitt. Anschließend flüchtete der Lastwagenfahrer mit rasanter

Geschwindigkeit in Richtung Altlußheim.

Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des Lastwagens notieren. Aufgrund der Personenbeschreibung ist davon auszugehen, dass er sich bei dem Fahrzeughalter um den Fahrer des Lastwagens handelte. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt

