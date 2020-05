Vereinsleben per Whatsapp erhalten

Altlußheim.Ganz Deutschland sehnt sich nach Normalität, nach den Dingen, die menschliches Zusammenleben lebenswert machen – so war in der Heimatzeitung zu lesen. Wie wahr! Seit vielen Wochen schon haben sich die Sänger des AGV Frohsinn nicht mehr in der Chorprobe gesehen. Das heißt aber nicht, dass sie untereinander keinen Kontakt haben. Weit gefehlt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit etwa zwei Jahren gibt es eine AGV-Whatsapp-Gruppe. Bis auf ganz wenige Mitglieder sind seither alle über dieses Medium erreichbar und tauschen nicht nur Geburtstagsgrüße, sondern auch alle Neuigkeiten aus. Zwar musste sich der AGV von allen geplanten Veranstaltungen verabschieden“ Ein Konzert, das für dieses Jahr vorgesehen war, wurde auf den April des kommenden Jahres verschoben. Aber dennoch wird versucht, einige Lieder zu proben, die der Chor vor Corona noch einstudiert hatte.

Lieder der Comedian Harmonists haben es der Dirigentin Maria Löhlein-Mader angetan, die sie alle paar Tage für alle einzelnen Stimmen musikalisch über WhatsApp nach Altlußheim schickt. Ob sich alle Chormitglieder an den Stimmübungen beteiligen, wird Maria Löhlein-Mader merken, wenn die Chorproben offiziell wieder beginnen. Aber sie ist sich sicher, dass die meisten fleißig üben.

Das bezeugen die vielen Rückmeldungen per WhatsApp. Trotzdem freuen sich alle auf die gemeinsame Chorprobe im Bürgerhaus. Wann es soweit ist, werde über die Medien bekannt gemacht, teilt der Verein mit. mh

