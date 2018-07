Anzeige

Altlußheim.Der Schach- und Skatclub beendet die Saison am Samstag, 28. Juli, mit einem Grillfest auf dem Zeltplatz am Blausee. Dabei werden die Vereinsmeister der Spielzeit 2017/18 in den verschiedenen Wettbewerben geehrt. Alle Mitglieder, auch passive und lange nicht mehr gesehene, sind eingeladen.

Für Grillgut und Getränke sorgt der Verein. Salat- oder Kuchenspenden werden gerne entgegengenommen. Die Abschlussfeier beginnt um 18 Uhr. Da der Verein den Zeltplatz auch für den Folgetag angemietet hat, ist das Ende der Veranstaltung offen. Nach dem Grillen stehen Schwimmen und Chillen am Lagerfeuer auf dem Programm. Alle Mitglieder, die wollen, dürfen zelten.

Bereits von 14 bis 18 Uhr veranstaltet der SSC an gleicher Stelle sein „Schach für Anfänger“ im Rahmen des Kinderferienprogramms der Gemeinden Alt- und Neulußheim. Dabei werden die Kinder zuerst die Grundlagen des Schachspiels erlernen und anschließend ein kleines Turnier spielen. Hierfür würde sich der Vorstand über zahlreiche Helfer freuen. zg