Anzeige

Altlußheim.Bürgermeister-Stellvertreter Friedbert Blaschke kündigte in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein „altes Problem“ an, als es um die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis der Firma Heinrich Krieger zum Betrieb des Lade- und Löschplatzes auf der Gemarkung Oberhausen-Rheinhausen ging. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte vor kurzem um eine Stellungnahme der Gemeinde gebeten.

Die Firma Krieger betreibt seit 1963 in den Gewannen „Gänswiesen“ und „Dohlwiesen“ ein Kieswerk. Seit 1967 gibt es die Genehmigung für den Lade- und Löschplatz, zuletzt war die wasserrechtliche Erlaubnis bis zum 31. Dezember 2017 befristet gewesen. Seit der Erstgenehmigung wird die Hafenanlage ununterbrochen auch als Baustoffhandel genutzt. Jetzt hat der Eigentümer des Grundstücks eine Neuerteilung der Bewilligung zur Nutzung und zum Betrieb bei Rhein-Kilometer 395.200 im Altrhein „Großer Haken“ für weitere 20 Jahre beantragt. Das betrifft auch alle genehmigten baulichen Anlagen auf dem Gebiet der im Flächennutzungsplan der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen als Industriegebiet ausgewiesenen Rheinhafenflächen.

Bereits in der Stellungnahme zur ersten Verlängerung war Altlußheim davon ausgegangen, dass sich das Verlade- und Transportgeschäft der Firma Krieger auf die Hafenanlage und damit auf den Umschlag auf Schiffe konzentriert und nicht in zunehmendem Maße auf die Straße verlagert wird. Der Antrag sei abzulehnen, weil die Zunahme des Kies- und Sandtransports auf die Straße zu einer weiteren Verstärkung des Schwerlastverkehrs durch Altlußheim führen werde, so der Beschlussvorschlag der Verwaltung.