Virus sorgt für rote Zahlen im Kassenbuch

Die Arbeiten an den Außenanlagen des neuen Kindergartens hinter der Rheinfrankenhalle sind im Haushalt 2021 mit 80 000 Euro bedacht. Spielgeräte, wie auf dem Bild das Kletter- und Rutschgerüst im Bereich der Kindergartenkinder, stehen schon. Überhaupt ist der Bau weit vorangeschritten, merkte Bürgermeister Grempels an, der mit einem Umzug des katholischen Kindergartens in den Neubau zwischen den Jahren rechnet. Ab Montag, 11. Januar, könne dann der Betrieb in dem Neubau aufgenommen werden – wenn es die Corona-Lage zulässt.

© Lenhardt