Vom „Wichtelchen-Marsch“ bis „Last Christmas“

Altlußheim.Die Schüler der Klavierschule von Vera Pfannenstiel hatten ihre Eltern und Geschwister ins Café Sumas zur Adventsfeier eingeladen. Das Café entpuppte sich als perfekter Ort, wo alle in heimeligem Ambiente Platz fanden. Das Klavier war mittig aufgebaut und Vera Pfannenstiel eröffnete den Nachmittag gesanglich mit einer flotten Weihnachtsmelodie.

Ein großer Nikolaussack stand im Mittelpunkt. Daraus zauberte die Klavierlehrerin ein großes Märchenbuch. Das Märchen kleidete alle Vorträge ihrer jüngsten Schüler ein, die mutig nach vorne kamen und am Klavier Platz nahmen.

Moritz Leidner eröffnete den musikalischen Reigen mit dem „Windspiel“. Alexandra Burbach hatte „Frau Holle“ als Thema gewählt und Leon Hildebrand war sicher, „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Marcel Mayer konterte mit dem „Wichtelchen-Marsch“ und Sopie Talkner sang und spielte die „Feier im Winterwald“. Vanessa Mayer schloss das Märchen mit den „Weihnachtsglocken“ ab.

Die jungen Schüler wurden von Vera Pfannenstiel am Klavier ein bisschen unterstützt und zeigten auch, dass sie großartig mit Percussioninstrumenten umgehen können. Es gab viel Applaus für die kleinen Pianisten.

Für die nächsten Programmpunkte stand ein Rätselspiel an. Jeder hatte eine Nummer auf seinem Platz und dazu wurden Briefumschläge verteilt. Darin befanden sich Wörter in verschiedenen Farben. Alle Inhaber einer bestimmten Farbe trafen sich in der Mitte des Raumes und bauten den Titel des nachfolgenden Liedes auf. Groß und Klein hatten viel Spaß bei der Aktion und Michelle Goes spielte darauf „Up on the House top“.

Richtig Schwung in die Weihnacht brachten Hargun und Harjas Chawla. Die Brüder trugen vierhändig den „Winter Boogie“ vor. Laura Herzer hatte sich das klassische „Jingle Bells“ ausgesucht und Tabita Izzo beendete den Konzertteil mit „We wish you a merry Christmas“. Die älteren Schüler waren zum Schluss dran. Amadeus Sbrezesny konnte nicht vom Klassiker der Gruppe „Wham“ lassen und sorgte mit „Last Christmas“ endgültig für Weihnachtsstimmung.

Lieblingslieder erklingen

Ein wunderbares Lied aus dem Film „Frozen – Die Eiskönigin“ hatte Charlotte Schröder einstudiert. Gekonnt spielte sie „For the first Time in forever“. Die schöne Rapunzel hatte es Emily Müller angetan. „I see the Light“ war ihr Lieblingslied für diesen Nachmittag. Elias Dörrmann spielte „Carol of the Bells“ und Kiara Benz hatte sich „River flows in you“ von Yiruma ausgesucht. Vivienne Haag griff zu Noten aus dem „Nußknacker“ und intonierte den „Tanz der Zuckerfee“. Als Zugabe hörten die Gäste von ihr noch „The first Noel“.

Den Schülerinnen und Schülern war eine sehr gute Mischung aus traditionellen Weihnachts- und Filmmelodien gelungen, die sie allesamt großartig vorgetragen haben. Es gab viel Applaus und Vera Pfannenstiel beschloss den gemütlichen Nachmittag mit dem Austeilen von kleinen Geschenken für ihre Schützlinge und gemeinsam sangen alle „O du fröhliche“. Danach saß man noch gemütlich zusammen und ließ sich vom Team des Cafés bewirten. mb

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.12.2018