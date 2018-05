Anzeige

Altlussheim.Die hauseigene Jobmesse der Markus-Schule ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Schuljahres und in jedem Jahr einer der Höhepunkt im Zuge der Berufsorientierung an der Realschule (BORS). Zwar kann die Messe in ihren Dimensionen nicht mit ihren großen Brüdern in Mannheim, Hockenheim oder anderswo mithalten, aber wo sonst kennt man alle Aussteller, kann ganz persönliche Fragen stellen und einfach mal direkte Einblicke in 45 Praktika erhalten?

Bei der Jobmesse der Markus-Realschule stellen alle 9. Klässler ihr BORS-Praktikum vor. Es geht um die Präsentation des Berufs, der Firma, aber auch die Inhalte der Praktikumswoche selbst und die persönlichen Eindrücke und Reflexionen.

Informative Stände

Die Schüler bereiten Stände vor, legten Informationsmaterial aus und standen den Besuchern Rede und Antwort. Während es für die Schüler der 9. Klassen der vorläufige Abschluss von BORS ist, bildet die Jobmesse für die eingeladenen Achtklässler den Auftakt. Nächstes Jahr werden sie nach Praktikumsstellen suchen, sich bewerben, in Berufe hineinschnuppern und dann ihrerseits Mitschülern präsentieren, was sie erlebt haben.