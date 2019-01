Vorsätze gehen über Bord

All jene, die an Silvester die üblichen Vorsätze gefasst haben – mehr Sport, weniger Essen, weniger Alkohol, keine Zigaretten – und dies meist schon am Neujahrsmorgen bereuten, wenn der von den ungewohnten nächtlichen Festivitäten geschundene Körper seine Gewohnheiten einforderte, können heute aufatmen: Wir feiern den Ditch-New-Years-Resolutions-Day.

Der „Wirf-deine-Neujahrsvorsätze-über-Bord-Tag“ ist ein wahrer Segen für all jene, die entweder mit ihrem Schicksal hadern, das sie zu solch unüberlegten Schritten an Silvester verleitete, oder die vom schlechten Gewissen geplagt in den vergangenen Tagen zu wahren Meistern der Tarnung reiften. Muss der Hund Gassi – schwupps ist der frischgebackene Nichtraucher zur Stelle, nur um schnell an die noch frische Luft zu gelangen, um ihr schleunigst das Adjektiv zu rauben. Vom nächtlichen Verkehr in diversen Speisekammern ganz zu schweigen wie auch von all den muffeligen Sportenthusiasten, die in den Fitnessstudios ihre der Silvesternacht geschuldeten 10er-Karten abstrampeln, sei es aus Geiz oder eben schlechtem Gewissen. Sie alle können heute aufatmen, die gefassten Vorsätze samt den Gewissensbissen über Bord werfen, sich eine Zigarette anzünden, ein Pils zischen lassen und herzhaft in die Schmalzstulle beißen.

Und alle anderen, die weiter an sich arbeiten, die werden durchhalten, denn für echte Vorsätze braucht es weder Datum noch dessen MHD.

