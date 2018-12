Vorsprung durch Ausbildung

Altlußheim.Der Unterkreis Schwetzingen hatte einen Truppführerlehrgang auf die Beine gestellt, um die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren optimal zu schulen. Denn neben der ständigen Einsatzbereitschaft ist Bildung der zweite Pfeiler einer funktionierenden Wehr. 17 Männer und Frauen absolvierten den jüngsten Kurs in Altlußheim.

Bei der Feuerwehr bilden in der Regel zwei Einsatzkräfte einen Trupp, der einem Gruppenführer unterstellt ist und von diesem die Einsatzbefehle bekommt. Ist der Befehl erteilt, arbeitet der Trupp selbstständig. Dafür muss der Truppführer über ein großes Fachwissen zu entsprechenden Schutzmaßnahmen, Geräten und praktischen Einsatztaktiken verfügen. Dass dies nicht alles innerhalb kurzer Zeit geschehen kann, ist einleuchtend. So werden Feuerwehrkräfte nach ihrer Grundausbildung in der eigenen Feuerwehr weitergebildet und besuchen in der Regel den Sprechfunker- und den Atemschutzgeräteträgerlehrgang. Wenn dann nach einigen Jahren die entsprechende Einsatzerfahrung vorhanden ist, folgt der Truppführerlehrgang.

Thorsten Lehrenkrauß (Altlußheim) und Gunter Wiedemann (Hockenheim) hatten einen Ausbildungsplan erstellt und für das Ende der Ausbildung eine schriftliche und praktische Prüfung ausgearbeitet. „Wer als Truppführer eingesetzt wird, belegt eine Führungsposition und trägt somit Verantwortung für sich selbst und für seinen Truppmann, der mit ihm zusammenarbeitet. Dazu kommt aber auch die Verantwortung, Menschen schnell und sicher zu helfen“, erklärten Lehrenkrauß und Wiedemann im Gespräch mit unserer Zeitung.

In der Ausbildung zeigte sich, dass der Gruppenführer, der für die gesamte Besatzung eines Fahrzeuges verantwortlich ist, nicht immer direkt am Ort des Geschehens sein kann. Wenn es zum Beispiel in einem Gebäude brennt, organisiert der Gruppenführer alles außerhalb des Brandherdes – der Trupp ist dann zur Menschenrettung und Brandbekämpfung im Gebäude und über Funk mit ihrem Gruppenführer verbunden. Hierbei muss der Truppführer erkennen, ob und wann eine Gefahr droht und dazu schnell entscheiden, wo zuerst nach Menschen gesucht wird und wie man diese am schnellsten und sichersten nach draußen bringen kann.

Mehrere Aufgaben gleichzeitig

Ein weiteres Beispiel wurde bei der Übung eines Gefahrgutunfalls demonstriert. Hier wurde die angenommene Unglücksstelle großräumig abgesperrt und ein Trupp mit speziellen Schutzanzügen arbeitete an einem Fass, aus dem eine unbekannte Flüssigkeit austrat. Die angehenden Truppführer mussten zeigen, ob sie ihrer Aufgabe gewachsen waren, mussten Lagemeldungen an den Gruppenführer geben und Hinweise zu der auslaufenden Flüssigkeit über das Funkgerät mitteilen, dass ihre Kollegen parallel herausfinden konnten, um welchen Stoff es sich handelte.

Auch in den Bereichen Technische Hilfeleistung und Brandsicherheitswachdienst gaben die Teilnehmer ihr Bestes und sind nun optimal gerüstet für ihren Einsatz als Truppführer.

Info: Weiter Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 17.12.2018