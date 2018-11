Vorverkauf für den „Baby-Boom-Bu“

Franz Kain gastiert im März im Frommel-Haus. © Rose

Altlußheim.Mitte März wird gelacht im Emil-Frommel-Haus. Auf Einladung der Freien Wähler präsentiert Franz Kain sein neues Bühnenprogramm „De Baby-Boom-Bu“. Und wer glaubt, der März ist noch weit hin, der irrt. Zum einen vergeht die Zeit wie im Fluge, zum anderen findet der Vorverkauf der Karten, inklusive tollem Weihnachtsangebot, bereits auf dem Weihnachtsmarkt statt.

Nach dem Erfolgsprogramm „Alderle, Alderle“, mit dem Franz Kain das Publikum begeisterte, steht der Weinheimer Kabarettist nun als „Oaner vun de Meischde“ auf der Bühne. Gemeint ist der geburtsstarke Jahrgang 1964, zu dem sich auch der Kabarettist zählen darf.

Franz Kain wurde in Weinheim geboren, ist an der Bergstraße aufgewachsen. Auch heute noch lebt er mit seiner Familie in Weinheim. „Ich fühle mich in der Region einfach wohl“, sagt er. „Die Städte sind nicht weit, der Pfälzer Wald, der Odenwald – was auch immer man möchte, ist nur einen Katzensprung entfernt.“

Zur Heimat gehört für Franz Kain der Dialekt dazu. Mit den „Spitzklickern“ ist er bereits seit 28 Jahren auf den Bühnen der Region unterwegs. Seit fast zehn Jahren begeistert er mit kurpfälzer Wortwitz auch solo. Und das nicht nur in der Region! Mit seinen Programmen ist er regelmäßig auch über die kurpfälzer Grenzen hinaus unterwegs. „Dass mich jemand im Publikum gar nicht versteht, das kam bisher noch nie vor“, sagt er. „Notfalls muss ich mal ein oder zwei Wörter erklären.“

Lange nachdenken braucht Franz Kain für seine Programme meist nicht, denn das Leben liefere ihm genügend Ideen. So auch beim neuen Programm „Baby-Boom-Bu“. Hier verknüpft er seine Erinnerungen mit dem Blick auf die Gegenwart („Aus antiautoritär erzogenen Kindern sind Reformhaus-Rambos geworden“) und auf die Zukunft: Was kommt auf ihn zu, den „Baby-Boom-Bu“? Wird es irgendwann den flaschensammelnden Rentner Kain geben, der mit dem Pfand das Geld für die Butter zusammenkratzt – vorausgesetzt, der Flaschenannahmeautomat funktioniert? Oder wird er als „Rent-a-Kain“ auch im hohen Alter noch auftreten müssen?

Etwa sechs Monate dauert es, bis ein neues Bühnenprogramm steht, von der ersten Idee bis hin zum ersten Auftritt. „Manchmal streiche ich auch noch einmal einen Teil raus oder verschiebe Passagen“, sagt Kain. „Das variiert auch je nach Auftrittsort und Publikum.“ Kein Auftritt gleicht dem anderen, es bleibt also spannend, was er dem Publikum im März in Altlußheim letztendlich präsentiert. Lustig wird es aber allemal. aro

