VW-Fahrerin von Sonne geblendet?

Altlußheim/Reilingen.Zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem am rechten Fahrbahnrand haltenden Fahrzeug kam es am Samstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, es in der Vogelparkstraße. Eine 26-jährige VW-Fahrerin befuhr die Friedensstraße in Richtung Neulußheim. Nachdem sie die Einmündung zum Vogelparkweg passiert hatte, musste sie einem bevorrechtigten entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen.

Dabei übersah sie den am rechten Fahrbahnrand haltenden Opel eines 38-Jährigen, der sich im Fahrzeug befand und telefonierte. Als Grund gab die Unfallverursacherin an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. Durch den Zusammenstoß erlitt sie eine leichte Knieprellung, der Opelfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am VW wird mit rund 8000 Euro beziffertder am Opel beläuft sich auf circa 6000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei Einbruch Bargeld erbeutet

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 5 und 11.20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Benz-Straße eingedrungen. Es wurde mehrere tausend Euro Bargeld und diverser Schmuck entwendet. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 zu melden. pol

