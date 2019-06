Wäsche machen, wenn die Sonne scheint

Altlussheim.Energie ist ein zentrales Thema, um das sich alles dreht. Muss es auch, schließlich steigen die Strompreise seit Jahren immer weiter an, was sich in den Nebenkosten bemerkbar macht. Viele Verbraucher sind daher auf der Suche nach einer Lösung, mit der sie Kosten dauerhaft reduzieren können.

Erneuerbare Energien können dabei helfen, doch gilt es, die für den jeweiligen Haushalt passende Form zu finden. Werner Müntener aus Altlußhem kennt die verschiedenen Anlagen für die Strom- und Wärmeversorgung aus dem Effeff und berät Hausbesitzer, die ihre Energiebilanz verbessern wollen – etwa mit Hilfe einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage).

Herr Müntener, Sie bauen PV-Anlagen auf Hausdächer und nutzen diese auch selbst. Wie sieht ihre eigene Energiebilanz aus?

Werner Müntener: Wir verbrauchen etwa 12 000 Kilowattstunden Strom (Wärmepumpe und Haushaltstrom) auf 270 Quadratmetern Wohnfläche und nutzen dafür unterstützend eine PV-Anlage mit 7,8 Kilowatt. Durch die Überproduktion im Sommer kann ich an den Netzbetreiber etwa 5000 Kilowattstunden weiterverkaufen, weil ich diese Energie nicht selbst benötige. Die Vergütung, bezogen auf den Installationstermin im Jahr 2013, die ich dafür erhalte, liegt bei rund 17 Cent pro Kilowattstunde. Der Benefit ist aber größer, wenn ich den produzierten Strom selbst nutze. Wenn ich das mit unserer früheren Ölheizung vergleiche, habe ich unsere Heizkosten halbiert. Und genau da muss die Reise hingehen.

Welche Überlegungen stehen am Anfang?

Müntener: Ich denke stets ganzheitlich. Der Strom, der von einer Photovoltaikanlage selbst produziert wird, muss möglichst intelligent genutzt werden. Da gilt es, zunächst einmal herauszufinden, wie viel Kilowatt zu welchem Zeitpunkt verbraucht werden. Nach dem Einbau hilft ein intelligentes Monitoring dabei. Beim Einbau eines Speichers bin ich anfangs zurückhaltend und empfehle, diesen lieber ein bis zwei Jahre später einzubauen, wenn es das Nutzungsverhalten rechtfertigt.

Nehmen wir an, die Sonne scheint. Die PV-Anlage produziert Kilowattstunde um Kilowattstunde. Wie profitiert der Verbraucher?

Müntener: Der gewonnene Strom kann auch für Heizung und Warmwasser genutzt werden. Im Idealfall gibt es ein Elektrofahrzeug, dessen Ladeinfrastruktur angeschlossen ist und ihr Auto dann auflädt, wenn noch eigener Strom vorhanden ist. In der Regel liegt der Eigenstrom, der ohne unterstützende Technik verbraucht wird, bei 15 bis 30 Prozent. Von Vorteil ist es, wenn die Restmenge auch im eigenen Haus verbleibt und Waschmaschine und Trockner genau dann eingeschaltet werden, wenn Eigenstrom vorhanden ist.

Auf welche Gebäude verbauen Sie die meisten PV-Anlagen?

Müntener: Das sind Bestandsgebäude und vermehrt auch wieder Industriebetriebe. Gerade diese verfügen über ein sehr großes Potenzial zur Eigenstromnutzung. Bei Neubauten bieten die Fertighaushersteller diese Leistung meistens schon mit an.

Wie lassen sich erneuerbare Energien bei der Haussanierung nutzen?

Müntener: Im Sanierungsfall muss man sich immer das ganze Gebäude anschauen. Bei der Heizungserneuerung ist das Erneuerbare-Wärme-Gesetz zu berücksichtigen. Laut dessen Vorgaben ist unter anderem natürlich auch Photovoltaik zulässig. Damit müssen Verbraucher – gemessen an der Wohnfläche – weniger Dachfläche belegen, als zum Beispiel mit einer solarthermischen Anlage. Ist die bestehende Öl- oder Gasheizung noch nutzbar, lässt sich eine Wärmepumpe auch als Unterstützung bivalent hinzufügen. Bei Minusgraden, wenn die Effizienz der Wärmepumpe schlechter wird, heizt der Verbraucher mit Öl oder Gas weiter, ansonsten über die Wärmepumpe. Das schont beide Heizungsarten und am Ende das Budget.

Wie groß muss die Fläche sein, die für PV-Module zur Verfügung stehen sollte?

Müntener: Die Regel ist, dass für eine PV-Anlage etwa 35 bis 40 Quadratmeter belegbare Dachfläche benötigt werden. Installiert könnten so je nach Modul 4,5 bis 5,5 Kilowattstunden, was dem Stromverbrauch eines Vierpersonenhaushalts entspricht. Ich empfehle, so groß wie möglich zu bauen, weil es die EEG-Zulage nach wie vor noch gibt und der Anlagenbetreiber darüber Einnahmen erhält. Schlussendlich bestimmt aber die Dachfläche die finale Leistung.

Wie viel Sonne braucht man?

Müntener: Sonnenschein ist immer gut, aber nicht zwingend. Die Module arbeiten mit UV-Strahlung, die auch bei diffusem Licht vorhanden ist. Wir arbeiten hier auch mit ausgewählten dunklen Modulen, die mehr UV-Strahlung anziehen als ein helles Modul. Statistisch gesehen ist der Himmel über Deutschland die Hälfte des Jahres bedeckt. So kann man mit ausgesuchten Techniken entsprechende Leistung erzielen – auch von weniger optimalen Dächern. Diese müssen nicht zwingend nach Süden ausgerichtet sein. Auch Ost-West ist möglich mit 75 bis 80 Prozent des Ertrages eines Süddaches.

Ein Nachteil, mit dem erneuerbaren Energien zu kämpfen haben, sind ja die teuren Speichermöglichkeiten. Wie bewerten Sie das?

Müntener: Eine Frage, die nicht so ganz einfach zu beantworten ist, denn teuer ist immer relativ. Wenn ich heute sehe, was Jahr für Jahr weltweit an Geld ausgegeben wird, um die Schäden an Natur und Umwelt zu beheben, die wir alle mit zu verantworten haben, ist die Investition in den eigenen Batteriespeicher gering. Eine solche Investition ist für mich eine Grundsatzentscheidung hinsichtlich der Frage: Wann bin ich bereit, meinen Teil dazu beizutragen, und was möchte ich dafür investieren? Bei meiner aktuellen Bilanz des eigenen Hochvolt-Speichers nach sechs Monaten Betriebszeit sind die Stromentstehungskosten definitiv höher als der Strompreis im Netz – von daher wirtschaftlich gesehen nicht oder noch nicht rentabel. Im Oktober, also nach zwölf Monaten, werden wir sehen, wie die Bilanz dann ausschaut. Für die Kunden, bei denen wir Speicher nachrüsten dürfen, und auch für mich steht nicht die Wirtschaftlichkeit oder Rendite eines Batteriespeichers im Vordergrund, sondern der Gedanke, heute und jetzt aktiv etwas für die nachfolgenden Generationen zu tun.

